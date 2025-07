Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 09.55 Uhr, befuhr der 60-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt in der Anne-Frank-Straße den Parkplatz eines Supermarktes. Hier übersah er die 89-jährige Fußgängerin und fuhr ihr über die Füße. Dadurch kam die Frau zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 10.35 Uhr befuhr der 64-jährige Fahrer eines dreirädrigen Krankenfahrstuhles die Straße aus Gosswitz kommend in Richtung Kamsdorf. Hier kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell