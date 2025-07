Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeug kracht in geparkte Autos

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 02:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Skoda die Geraer Straße stadteinwärts. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in zwei abgeparkte Fahrzeuge hinein. Eines dieser Fahrzeuge wurde dabei noch gegen eine Straßenlaterne geschoben, welche dadurch ebenfalls beschädigt wurde. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesmat ca. 40.000 Euro. Personen kamen bei dem Verkehrsunfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell