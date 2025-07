Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Pkw

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer mit seiner Suzuki die Landstraße von Schleiz in Richtung Oettersdorf. Am ersten Abzweig nach Oettersdorf wollte ein Pkw nach links in die Ortslage abbiegen. Dieser Pkw musste wegen Gegenverkehr jedoch anhalten. Eine dahinterfahrende Audifahrerin bemerkte dies und bremste ab. Der Mopedfahrer bemerkte dies jedoch zu spät und prallte ins Heck des Audi. Dabei verletzte er sich und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von gesamt ca. 5000 Euro.

