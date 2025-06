Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf - Lkw flüchtet nach Unfall

Weimar (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am gestrigen Vormittag auf der L 1054. Gegen 10:30 Uhr befuhr eine 30-jährige Opel-Fahrerin die L 1054 zwischen der Ortslage Ettersbergsiedlung und dem Abzweig Kleinobringen. In einer Linkskurve kam ihr ein weißer Lkw mit Kastenaufbau (vermutlich 7,5 Tonnen) entgegen. Er befand sich mit den Rädern teilweise auf der Fahrspur der Opel-Fahrerin, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Im Anschluss entfernte sich der Lkw-Fahrer pflichtwidrig vom Unfallort. Der Lkw müsste Unfallschäden auf der linken Fahrzeugseite aufweisen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab die 30-jährige Weimarerin an, dass sich hinter dem Lkw ein weiterer Pkw befand, dessen Fahrer möglicherweise den Unfall beobachtet hat und Angaben zum Unfallverursacher machen kann. Der Fahrer des Pkw sowie weitere Personen, die Hinweise zum Unfall bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

