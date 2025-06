Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger ergaunern knapp 30.000,- Euro

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Eine zweistellige Anzahl an sogenannten Schockanrufen wurden am gestrigen Tag im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena gemeldet. In fast allen Fällen, die Masche war stets eine Kautionsforderung nach einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, durchschauten die Angerufenen die Täter und legten auf. In einem Fall jedoch waren die Betrüger erfolgreich. Mit der vorgegaukelten Geschichte konnte eine 81-Jährige aus Hermsdorf dazu gebracht werden, dass sie einer fremden Frau knapp 30.000,- Euro übergab. Erst als die leibliche Tochter der Frau anrief, flog der Betrug auf. Doch da war es schon zu spät. Daher erneut die Warnung: Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis. Übergeben sie keine Wertgegenstände an fremde Personen. Die echte Polizei wird Sie in der Regel nicht telefonisch kontaktieren und nach Wertgegenständen fragen, geschweige denn diese abholen. Auch sind die durch die Betrüger benannten Kautionszahlungen im deutschen Rechtssystem nicht verankert. Seien Sie also stets argwöhnisch bei derartigen Anrufen.

