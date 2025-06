Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad zur Tageszeit erbeutet

Jena (ots)

Am helllichten Tag bei ständigem Personenverkehr konnte ein Dieb in der Jenaer Innenstadt ein Fahrrad stehlen. Während der Arbeitszeit stellte eine Frau ihr E-Bike am Holzmarkt ab und sicherte es mit einem Schloss. In dem Zeitraum von 10 bis 18 Uhr am vergangen Donnerstag begab sich der Täter zum Tatort und konnte es, womöglich ohne Aufmerksam zu erregen, erbeuten. Bei dem Pelelec handelt es sich um ein lilafarbenes Mountainbike der Marke Trek des Typs Powerfly im Wert von circa 4.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl wurde seitens der Polizei eingeleitet.

