Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressive Frau zieht Blicke auf sich

Jena (ots)

Zu einem öffentlichkeitswirksamen Auftritt einer Frau ist es am Donnerstagabend vor einem Supermarkt in der Max-Steenbeck-Straße gekommen. Die 28-Jährige war derart aufgebracht, dass sie das Personal des Marktes, aber auch Kunden verbal anging. Dabei kam es auch zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, den sie kurzzeitig am Hals würgte. Im weiteren Verlauf war sie derart von sich und ihrer Lage überfordert, dass sie sich sogar entkleidete. Polizei und Rettungsdienst wurden hinzugerufen, die versuchten die junge Frau zu beruhigen. Aufgrund ihres weiterhin aggressiven Verhaltens ist sie in polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizisten nahmen eine Anzeige, unter anderem wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch, auf.

