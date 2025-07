POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - vier Männer nach Diebstahl vorläufig festgenommen

Am Sonntag, 20. Juli 2025 gegen 22:16 Uhr wurde ein Einbruch bei einem Abfallwirtschaftszentrum im Grenzweg gemeldet. Unverzüglich begaben sich mehrere Einsatzkräfte der Polizei Vechta zur Einsatzörtlichkeit. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zunächst einen Pkw feststellen. Zudem entdeckten sie ein Loch im Zaun der Abfallwirtschaft. Bei einer sofort eingeleitete Absuche der Umgebung konnten zwei männliche Personen, ein 31-Jähriger sowie ein 36-Jähriger, beide mit derzeitigem Aufenthaltsort in Visbek, in einem angrenzenden Wald festgestellt werden. Die beiden Männer hatten augenscheinliches Diebesgut, unter anderem Altkleider und elektronische Geräte, bei sich. Im Rahmen einer ersten Befragung nannten die Männer weitere mutmaßliche Täter, die sich derzeit auf der Flucht befänden.

Seitens des Bereitschaftsdienstes der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Durchsuchung des angetroffenen Pkw sowie der derzeitigen Wohnungen der Männer angeordnet. In der Wohnung konnte weiteres Diebesgut entdeckt und sichergestellt werden.

Nach weiteren Hinweisen konnten die zwei flüchtigen Mittäter ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Ein 21-jähriger Mann konnte durch Kräfte der Polizei Diepholz festgenommen werden, ein 42-jähriger Mann konnte an seinem derzeitigen Aufenthaltsort, ebenfalls in Visbek, festgenommen werden.

Die vier Tatverdächtigen wurden im Laufe des Montages, 21. Juli 2025, zunächst erkennungsdienstlich behandelt und vernommen und anschließend nach Prüfung der Haftgründe durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg aus den weiteren Maßnahmen entlassen.

