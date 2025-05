POL-NI: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Rinteln (ots) - (Kun) Am 25.05.2025, um 09:49 Uhr kam es in Rinteln auf der Abfahrt Nord der B238 zu einem Verkehrsunfall mit einem 16-jährigen Motorradfahrer. Der Rintelner befuhr die Abfahrt, kam auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte alleinbeteiligt. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und an der ...

