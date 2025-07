Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Sachbeschädigung In der Zeit von Montag, 21. Juli 2025 18:00 Uhr bis Dienstag, 22. Juli 2025 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße, Ortsteil Ramsloh, und beschädigten mehrere Scheiben sowie eine rückwärtige Tür. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. ...

