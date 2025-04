POL-FR: Waldshut-Tiengen: Rollerfahrer mit Drogen flüchtet vor Polizei

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 24.04.2025, gegen 14.35 Uhr, kam es in Neuenburg in der Freiburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 11-jährigen Fahrradfahrer, wodurch das Kind verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 11-Jährige die Freiburger Straße in Richtung Breisacher Straße. Aus einer Grundstücksausfahrt, Höhe Hausnummer 34, soll ein PKW auf die Freiburger Straße ...

