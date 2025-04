POL-FR: Neuenburg: Kind auf Fahrrad verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bereits in der Nacht auf Freitag, 18.04.2025, gegen 05.05 Uhr soll ein Hund in der Salzstraße in Freiburg (Höhe Hausnummer 13) einen 23-Jährigen plötzlich und ohne ersichtlichen Grund in den Unterkörper gebissen und schwer verletzt haben. Die Verletzungen des Mannes mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Hund wurde als kurzhaarig und schwarz ...

