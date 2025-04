Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mann durch Hundebiss verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht auf Freitag, 18.04.2025, gegen 05.05 Uhr soll ein Hund in der Salzstraße in Freiburg (Höhe Hausnummer 13) einen 23-Jährigen plötzlich und ohne ersichtlichen Grund in den Unterkörper gebissen und schwer verletzt haben. Die Verletzungen des Mannes mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der Hund wurde als kurzhaarig und schwarz beschrieben. Das Tier sei etwa so groß wie ein Schäferhund oder etwas kleiner gewesen und habe ein Halsband getragen, an dem eine Leine befestigt war. Der Geschädigte gab an, dass er kurz nach dem Biss einen Mann hörte, der versuchte, auf das Tier einzuwirken. Es dürfte sich dabei wahrscheinlich um den bislang unbekannten Hundehalter gehandelt haben, der sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Hund oder Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 4221 zu melden.

