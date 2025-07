Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Mobiltoilette beschädigt

In der Zeit von Montag, 21. Juli 2025 16:45 Uhr bis Dienstag, 22. Juli 2025 15:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Mobiltoilette, welche auf einem Erdbeerfeld an der Straße Astrup abgestellt worden war. Sie zerstörten und entfernten mutmaßlich mittels sog. "Polenböller" die Tür der Toilette. Es entstand ein Schaden von ca. 800,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Sonntag, 20. Juli 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 23. Juli 2025 18:30 Uhr besprühten unbekannte eine Wand in einem Parkhaus in der Straße Neuer Markt mit Farbe. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

