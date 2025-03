Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 17.03.2025, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 44-jährige Autofahrer mit seinem Fahrzeug die Friedrich-Meyer-Straße in Teningen in Fahrtrichtung Emmendinger Straße. Als er dort einbiegen wollte, übersah er einen 14-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 14-Jährige konnte zwar einen Sturz vermeiden, zog sich in Folge des Zusammenstosses allerdings leichte Verletzungen zu. Im Weiteren wurde auch das Fahrrad beschädigt. Der Unfallverursacher hatte anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell