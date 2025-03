Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.03.2025, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr hatte eine 34-jährige Autofahrerin ihren PKW in der Amold-Schindler-Straße in Herbolzheim ordnungsgemäß auf einem Parkplatz geparkt.

Als die Frau gegen 11:30 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, konnte sie einen Schaden im Bereich der Beifahrertüre feststellen. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort und gegang Unfallflucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallhergang und dem Unfallverursacher geben können.

