POL-F: 250805- 0800 Frankfurt- Flughafen: Spontane Kundgebung wegen einer Rückführung

Frankfurt (ots) - (ha) In den heutigen frühen Morgenstunden (05. August 2025) kam es zu einer Brandstiftung in der Falkstraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 05:10 Uhr riefen Zeugen den Notruf an und teilten mit, dass es in der Falkstraße brenne. Die unmittelbar darauf eintreffenden Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass sich in dem Innenraum eines Gebäudes ein Feuer ausgebbreitet hatte. ...

mehr