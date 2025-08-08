POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec-Fahrerin gestürzt - schwer verletzt
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 20.00 Uhr, kollidierte eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin mit einem Poller und stürzte auf diesen. Sie verletzte sich dabei schwer. Die 65-Jährige befuhr den Blumenweg und übersah bei der Brücke einen Poller mit welchem sie kollidierte. Sie stürzte auf ihren Fahrradlenker und dem Poller. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 65-Jährige in ein Krankenhaus.
