Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pedelec-Fahrerin gestürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.08.2025, gegen 20.00 Uhr, kollidierte eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin mit einem Poller und stürzte auf diesen. Sie verletzte sich dabei schwer. Die 65-Jährige befuhr den Blumenweg und übersah bei der Brücke einen Poller mit welchem sie kollidierte. Sie stürzte auf ihren Fahrradlenker und dem Poller. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 65-Jährige in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell