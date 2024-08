Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Büsingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der L202 verletzt (13.08.2024)

Büsingen am Hochrhein (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 202 zwischen Gailingen und Büsingen verletzt worden. Ein 42-Jähriger war mit einem Chevrolet Cruze auf der L202 von Gailingen in Richtung Büsingen unterwegs. An einem Feldweg bog der Mann nach links zum Rhein ab und kollidierte dabei mit einer zeitgleich von hinten kommenden, den Chevrolet überholenden Kawasaki eines 23-Jährigen. Der Biker stürzte und rutschte mitsamt seinem Zweirad in ein Feld. Dabei erlitt der junge Mann eine Verletzung am Bein. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Chevrolet schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro, den Schaden am Motorrad auf etwa 6.000 Euro.

