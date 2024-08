Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall zwischen Radfahrern - 60-Jährige leicht verletzt (13.08.2024)

Radolfzell (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Schützenstraße. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Schützenstraße in stadtauswärtige Richtung. An der Einmündung zur Hadwigstraße hielt die Frau an um diese zu überqueren. Eine hinter ihr fahrende 59-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Rad der 60-Jährigen auf, die daraufhin stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

