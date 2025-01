Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlplakate beschädigt und entwendet

Worbis/ Heilbad Heiligenstadt (ots)

Aufgrund beschädigter und entwendeter Wahlplakate ermittelt die Polizei im Eichsfeld. Am Sonntag entwendeten Unbekannte gegen 16.30 Uhr ein Wahlplakat in der Franz-Weinrich-Straße in Worbis. In Heiligenstadt wurde am Montagvormittag festgestellt, dass ein Wahlplakat in der Dingelstädter Straße durch Unbekannte mit Farbe beschmiert wurde. Die Polizei leitete in beiden Fällen entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell