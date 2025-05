Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Reifenteile verursachte Schaden an einem LKW - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwochabend, 07. Mai 2025, kam es gegen 19:00 Uhr auf der B 213 zwischen Bawinkel und Lingen zu einem bislang unklaren Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw beschädigt wurde.

Nach eigenen Angaben war der 39-jährige Lkw-Fahrer mit einem Iveco auf der B213 in Fahrtrichtung Lingen unterwegs, als ihm plötzlich ein Reifen oder Reifenteil auf seiner Fahrspur entgegenkam. Einen genauen Unfallort konnte er nicht benennen, der Vorfall soll sich jedoch zwischen Bawinkel und Lingen ereignet haben. Aufgrund der plötzlichen Situation und der eingeschränkten Sicht konnte er das Objekt nicht näher beschreiben. Auch Angaben zu einem möglichen Verursacherfahrzeug liegen bislang nicht vor.

Dabei wurde ein Frontschaden, insbesondere im Bereich des Kühlergrills und der dahinterliegenden Sensorik, festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder einem möglicherweise beteiligten Fahrzeug machen können - insbesondere in Bezug auf einen verlorenen Reifen oder Reifenteil auf der B213 -, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell