Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Einladung zum Tag der offenen Tür der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am 11. Mai 2025 in Lingen

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Lingen. Türen auf für Groß und Klein: Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim lädt alle Bürgerinnen und Bürger, Familien und Interessierte herzlich zum Tag der offenen Tür am Sonntag, den 11. Mai 2025, ein. Von 10:00 bis 17:00 Uhr erwartet die Besucher*innen in der Wilhelm-Berning-Straße 8 in Lingen ein abwechslungsreiches Programm zum Staunen, Mitmachen und Informieren. Es wird einiges geboten: Polizeihubschrauber, Wasserwerfer (in der Zeit von 13 - 17 Uhr) und Polizeihunde können hautnah erlebt werden. Vorführungen zeigen eindrucksvoll, wie Polizeiarbeit im Alltag aussieht - unter anderem beim "Eindringen in Räume" oder im Einsatz mit Diensthunden. Die Jüngsten dürfen sich auf eine Vorführung der Puppenbühne, Kinder-Motorradstrecke und eine Hüpfburg freuen. Für Musik und gute Stimmung sorgt eine Jazz-Combo, und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ergänzt wird das Programm durch spannende Einblicke in die polizeiliche Präventionsarbeit - etwa zum Thema Taschen- und Trickdiebstahl. Das Motto des Tages: "Polizeischutz für die Demokratie" - ein Thema, das in einem eigenen Vortrag ebenfalls vorgestellt wird und auch in der Ausstellung durch andere Behörden und Organisationen dargestellt wird. Hinweis zur Anreise: Besucherinnen und Besucher werden gebeten, möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. Der Bahnhof Lingen befindet sich in fußläufiger Reichweite. Wer mit dem Auto anreist, kann die Parkplätze an der Halle IV, am Netto-Markt (Kaiserstraße) oder am Aldi-Markt (Georgstraße) nutzen. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim freut sich auf einen offenen Austausch mit der Bevölkerung - und auf viele große und kleine Gäste, die Lust haben, Polizei ganz nah zu erleben.

