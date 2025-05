Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Renkenberge - Motorradfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Renkenberge (ots)

Am Dienstagabend (06.05.2025) kam es gegen 18:20 Uhr auf der Wahner Straße in Renkenberge (Landkreis Emsland) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Motorradfahrer fuhr aus Richtung Renkenberge in Richtung Sögel und war alleinbeteiligt mit seiner blauen Honda verunglückt.

Eine Zeugin entdeckte das verunfallte Motorrad im Kurvenbereich der Wahner Straße und den Fahrer mit dem Kopf nach unten im Graben liegend. Sie setzte umgehend den Notruf ab, leistete Erste Hilfe und hielt vorbeifahrende Fahrzeuge an. Der Mann wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Lathen mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Das Motorrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der genaue Hergang ist derzeit unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 zu melden.

