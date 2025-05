Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 30. April, 12:00 Uhr, und Dienstag, dem 6. Mai, 10:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle an der Katharinenstraße in Nordhorn. Dort beschädigten sie den Lack von insgesamt elf abgestellten Fahrzeugen durch tiefe Kratzer. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Nordhorn bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

