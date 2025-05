Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - neu gepflanzte Bäume augenscheinlich vergiftet - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am 28.04.2025 wurde seitens der Stadt Meppen bei einem Kontrollgang eine Sachbeschädigung von mehreren Bäumen entdeckt. Diese wurden im Ortsteil Appeldorn "Am Sportplatz" neu gepflanzt. Nun konnte "Streusalz" rund um die neu gepflanzten Bäume entdeckt werden. Der genaue Tatzeitraum ist bisher nicht bekannt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

