POL-EL: Meppen - VW Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Haren (ots) - Am Sonntag (04.05.2025) kam es gegen 17:13 Uhr in der Kirchstraße in Haren - in Höhe der Hausnummer 6 - zu einem Unfall. Ein E-Scooter, auf dem zwei Personen unterwegs waren, prallte dabei gegen einen schwarzen Mercedes GLC. Statt stehen zu bleiben, machten sich die beiden vom E-Scooter danach einfach aus dem Staub und ließen den Schaden in Höhe von ...

