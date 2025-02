Polizei Düren

POL-DN: Warnung vor Betrügern

Kreis Düren (ots)

Am Mittwoch (19.02.2025) trieben Betrüger ihr Unwesen im Kreis Düren. Ein angeblicher Mitarbeiter der Lotterie Tipp33 sowie ein falscher Polizeibeamter versuchten am Telefon an das Barvermögen zweier Männer aus Düren zu gelangen. In beiden Fällen blieb es erfreulicherweise bei einem Versuch.

In dem ersten Fall meldete sich gegen 14:20 Uhr der angebliche Mitarbeiter der Lotterie telefonisch bei einem 68-Jährigen aus Düren. Unter dem Vorwand, dass dieser ein Abonnement abgeschlossen habe und dieses sich automatisch verlängern würde, wurde ein Abgleich der Daten durch den Lotteriemitarbeiter gefordert. Er nannte daraufhin Name, Adresse und auch das Geburtsdatum des 68-Jährigen. Überrumpelt von der Tatsache, dass der Lotterie alle Daten vorlagen, gab der Mann aus Düren dann seine Kontonummer preis und ließ sich auf das Angebot einer verkürzten Laufzeit ein. Erst nach dem Anruf, während dem es der angebliche Mitarbeiter schaffte, den 68-Jährigen stark zu verunsichern, wurde der Mann aus Düren skeptisch. Er ließ sein Konto sperren und erstattete Anzeige.

Von einem angeblichen Polizeibeamten wurde am Mittwoch ein 83-jähriger Dürener angerufen. Hier nutzte der Betrüger eine bereits weit verbreitete Masche. Gegen 11:00 Uhr meldete sich Unbekannte bei dem Dürener und teilte mit, dass er von der Kriminalpolizei Düren sei. Bei einem Einbruch in der Nachbarschaft habe man einen Zettel mit dem Namen des 83-Jährigen sowie eines Geldbetrages gefunden. Nun solle der 83-Jährige, so der Auftrag des falschen Polizeibeamten, Geld abheben sowie drei Überweisungsträger ausdrucken lassen. Der 83-Jährige kam dieser Aufforderung nach, erzählte dann aber einem Bekannten von dem Vorfall. Dieser erkannte den Trick sofort, warnte den 83-Jährigen und forderte ihn auf, Anzeige zu erstatten.

Die Polizei Düren weist aus aktuellem Anlass erneut auf folgendes hin:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnisse preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

