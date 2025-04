Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gewalttätiger Streit im Münchner Hauptbahnhof Mann greift erst Freundin an und leistet dann Widerstand gegen Bundespolizisten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Sonntagmorgen (13. April) bemerkten Passanten ein streitendes Pärchen am Bahnsteig zu Gleis 26 des Münchner Hauptbahnhofs. Der Streit eskalierte, und in dessen Verlauf bespuckte der Mann seine Freundin und zog sie an den Haaren hinter sich her. Bundespolizisten konnten den 29-Jährigen wenig später im Hauptbahnhof antreffen - bei den polizeilichen Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand und griff die Beamten tätlich an.

Gegen 11:00 Uhr betraten ein 29-jähriger Ungar und dessen 31-jährige Freundin aus München den Hauptbahnhof und gerieten in Streit. Umstehende Zeugen wurden aufgrund der Lautstärke auf das Paar aufmerksam. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der Mann zunehmend aggressiver, bespuckte seine Freundin und zog sie unvermittelt an den Haaren. Aufmerksame Zeugen bemerkten den Angriff und schritten sofort ein.

Als sich der Mann vom Geschehen entfernte, konnte er von einer alarmierten Streife der Bundespolizei in der Haupthalle des Hauptbahnhofes festgestellt werden. Aufgrund seines sofort aggressiven Verhaltens gegenüber den eingesetzten Beamten musste der Wohnsitzlose gefesselt werden. Auf dem Weg zur Dienststelle in der Denisstraße leistete er Widerstand und versuchte einen Beamten durch einen Kopfstoß zu verletzen. In den Gewahrsamsräumen versuchte er mehrfach mittels Fußtritten nach den Beamten zu treten.

Ein Alkoholtest war bei dem Ungarn aufgrund seines aggressiven Verhaltens nicht möglich. Ein durchgeführter Drogenschnelltest ergab jedoch Hinweise auf einen vorangegangenen Kokainkonsum. Die Staatsanwaltschaft München ordnete eine Blutentnahme und die Vorführung beim Haftrichter für heute an.

Das anhängende Symbolbild kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell