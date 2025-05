POL-EL: Emlichheim - Aufsitzrasenmäher gestohlen - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Zwischen dem 30. April und 5. Mai verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem VW Transporter an der Markusstraße und entwendeten diverses Werkzeug. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr