Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einhandmesser und Reizstoffsprühgerät aus dem Verkehr gezogen

Görlitz, BAB4 (ots)

Bundesbereitschaftspolizisten zogen am Sonntagnachmittag auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen zunächst ein verbotenes Einhandmesser, später am Abend ein verbotenes Reizstoffsprühgerät aus dem Verkehr. Der Eigentümer des Messers als auch die Eigentümerin des Sprühgerätes wurden wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Der polnische Betroffene (37) wird nun mit einem Bußgeldbescheid zu rechnen haben, die ukrainische Beschuldigte (18) möglicherweise mit einem Strafbefehl. Das Messer als auch das Reizstoffsprühgerät hatten die Beamten in den Fahrzeugen der Reisenden entdeckt.

