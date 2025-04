Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rohlstorf - Schwerer Verkehrsunfall - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum und weitere Hindernisse - Polizei sucht Zeugen

Rohlstorf (ots)

Am 26.04.2025 (Samstag) ist es um 21.18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Rohlstorf, Margarethenhof gekommen.

Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Segeberg befuhr zuvor mit seinem grauen Mercedes-Benz die K 56 auf Westerrade kommend in Richtung Rohlstorf. In der Straße Margarethenhof kam der Fahrer mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Vorgarten, prallte gegen einen Baum und kam in einer Hauseinfahrt an einem großen Stein zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde bei diesem Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Lübeck verbracht. Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt wurde dem Mann eine Bluprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Lebensgefahr bestand entgegen einer ersten Annahme nach Aussage des medizinischen Personals nicht.

Bei dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000,- Euro. Der Gesamtschaden wurde mit ca. 17.000,- Euro beziffert.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei der Polizeistation Garbek geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04559-1883530 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell