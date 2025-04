Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Unbekannte Täter brechen in Mehrfamilienhaus ein ohne Beute zu machen - mögliche Täterhinweise aus der unmittelbaren Nachbarschaft - Polizei sucht Zeugen

In der Zeit vom 26.04.2025, 19.00 Uhr (Samstag) bis 27.04.2025, 07.00 Uhr (Sonntag ist es im Ahornring zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. In unmittelbarer Nähe waren im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen.

In der genannten Zeit verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und öffneten und durchsuchten offenbar mehrere Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Am 27.04.2025 hatte es gegen 00.15 Uhr einen Einsatz einer Streifenwagenbesatzung im Neuendeicher Weg gegeben. Dort waren zwei männliche Personen vor einem Haus aufgefallen, die Sturmmasken trugen und sich fluchtartig entfernten, als eine Bewohnerin sie sah. Da die beiden Objekte nicht weit voneinander entfernt liegen, ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen.

Die beiden Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: 1,90 m groß und schlank und 2. Person: 1,70 m und korpulent (beide Personen mit dunklen Sturmhauben).

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Mögliche Zeugen können sich mit ihren Hinweise unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E- Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

