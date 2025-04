Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wiemersdorf - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Pkw gerät in Gegenverkehr

Wiemersdorf (ots)

Am 24.04.2025 (Donnerstag) ist es um 08.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 319 zwischen Wiesenthal und Dorotheental gekommen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Vier Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Mann aus Kiel mit seinem Pkw-Renault-Twingo die L 319 aus Richtung BAB 7/Anschlussstelle Großenaspe kommend in Richtung Bad Bramstedt. Aus ungeklärter Ursache geriet der Mann in den Gegenverkehr. Dort kam es zunächst zu einem Zusammenstoß mit einer Sattelzugmaschine, dessen 34-jähriger Fahrer aus Rickling nicht ausweichen konnte. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde der Pkw einer hinter dem Sattelzug fahrenden 29-jährigen Wedddelbrookerin beschädigt, bevor der Renaultfahrer dann noch mit dem Pkw-Mercedes-Benz eines 67-jährigen Mannes aus Bad Bramstedt zusammenstieß und anschließen in den Straßengraben rutschte.

Bei diesem Verkehrsunfall wurden 4 Personen leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der aufnehmenden Beamten auf ca. 25.000,- Euro. Drei der vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L 319 musste an der Unfallstelle bis ca. 11.00 Uhr zeitweise gesperrt werden.

