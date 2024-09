POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Warendorf (ots) - Ein Fußgänger ist am Samstag (31.08.2024, 14.52 Uhr) von einem Auto in Ahlen touchiert und leicht verletzt worden. Der 77-jährige Fahrer des Pkw stieß mit dem 67-jährigen Fußgänger aus Ahlen zusammen, als dieser die Hansastraße überquerte. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Beckumer im Auto blieb unverletzt. Der Sachschaden ...

