Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Einladung zum Tag der offenen Tür der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim für Medienvertretende

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Am 11.05.2025 in der Zeit von 10 - 17 Uhr öffnet die PI Emsland/Grafschaft Bentheim die Türen und lässt alle Bürger*innen hinter die Kulissen blicken. Ein spannendes Programm wartet sowohl auf der Ausstellungsfläche, die sich von der Georgstraße an der Wilhelm-Berning-Straße bis hin zum Brockhauser Weg erstreckt, als auch auf der Präsentationsfläche mit Live-Programm.

Interessierte Medienvertreter*innen sind eingeladen, sich am Tag der offenen Tür um 13:15 Uhr am Nebeneingang der Wache, Wilhelm-Berning-Straße 8, 49809 Lingen einzufinden. Nach Bedarf findet dann durch Polizeioberkommissar Christopher Degner eine Führung über das Gelände statt. Die Möglichkeit für O-Töne von Frau Leitende Polizeidirektorin Nicola Simon besteht in der Zeit von 13:30 - 14 Uhr.

Anmeldungen bis zum 10.05.2025 bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Pressestelle, Tel.: 0591 87-204 oder per E-Mail an: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de.

