POL-EL: Nordhorn - Motorradfahrerin bei Auffahrunfall im Kreisverkehr leicht verletzt - Polizei bittet Zeugen, insbesondere beteiligte Radfahrer, um Hinweise

Renkenberge (ots) - Am Dienstagabend (06.05.2025) kam es gegen 18:20 Uhr auf der Wahner Straße in Renkenberge (Landkreis Emsland) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Motorradfahrer fuhr aus Richtung Renkenberge in Richtung Sögel und war alleinbeteiligt mit seiner blauen Honda verunglückt. Eine ...

mehr