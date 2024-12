Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gefahrgutkontrolle auf der A 8: Polizei deckt zahlreiche Verstöße auf

Pforzheim (ots)

Am Donnerstag haben Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr auf dem Parkplatz "Am Waisenrain" eine Kontrollstelle auf der Autobahn 8 durchgeführt.

Unterstützt durch speziell im Bereich Gefahrgut geschulte Beamte wurden insgesamt 13 Gefahrguttransporter einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei hatten sie insbesondere ein Augenmerk auf die Bereiche Ladungssicherung, Technik, Gefahrgutrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Stützlast, Überladung, Sozialvorschriften und einiges mehr. Bei diesen Kontrollen wurden insgesamt 20 Verstöße festgestellt. In vier Fällen waren die festgestellten Mängel so gravierend, dass für die betroffenen Fahrzeuge die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt wurde.

Zusatz der Polizei:

Unfälle in Zusammenhang mit dem Schwerlastverkehr, insbesondere mit Transporten von Gefahrgütern können schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Die Kontrollen dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im gewerblichen Verkehr. Deshalb setzen wir verstärkt auf präventive Maßnahmen, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell