Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Neuer Kontaktbereichsbeamter für Lingen: Polizeikommissar David Gawelczyk tritt Nachfolge von Günter Wiechmann an

Lingen (ots)

Seit dem 1. April ist Polizeikommissar David Gawelczyk (3. v. li.) als neuer Kontaktbereichsbeamter in Lingen im Einsatz. Gemeinsam mit seinem Kollegen Sascha Schönherr übernimmt er die wichtige Aufgabe, als verlässlicher Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen in und um Lingen präsent zu sein.

Bereits in den ersten Wochen hat sich Gawelczyk gut eingelebt und zahlreiche Kontakte geknüpft. "Ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden - sowohl innerhalb der Polizei als auch bei den Menschen vor Ort. Es ist ein gutes Gefühl, angekommen zu sein", so der 27-Jährige. Im Rahmen eines offiziellen Treffens im Lingener Rathaus wurde Gawelczyk nun auch formell in seinem neuen Amt begrüßt.

Neben der Leiterin der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, Leitende Polizeidirektorin Nicola Simon (li.), dem Leiter Einsatz- und Streifendienst in Lingen, Erster Polizeihauptkommissar Christian Albert (2. v. re.), sowie den Vertreterinnen der Stadt Lingen, Katrin Möllenkamp (Stadträtin; rechts) und Anja Witt (Fachbereichsleiterin Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung; 2. von links), war auch sein Vorgänger Günter Wiechmann (Mitte) mit dabei. Der inzwischen pensionierte Kontaktbereichsbeamte war mehrere Jahre das Gesicht der Polizei in Lingen und übergab sein Amt nun offiziell an seinen Nachfolger. In angenehmer und konstruktiver Runde wurde dabei die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt betont und der Grundstein für eine weiterhin enge Kooperation gelegt.

Polizeikommissar Gawelczyk freut sich auf die kommenden Aufgaben: "Der direkte Draht zu den Menschen ist mir besonders wichtig - ich freue mich auf viele persönliche Gespräche und darauf, in Lingen Sicherheit aktiv mitzugestalten."

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell