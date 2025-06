LPI-GTH: Drogentest positiv

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 68-Jährige ist gestern Nachmittag mit einem entgegenkommenden Traktor kollidiert. Sie befuhr mit ihrem VW die Ohrdrufer Straße Richtung Wölfis, geriet in einer Linkskurve zu weit nach links und fuhr gegen das Vorderrad des Traktors. Ihr Fahrzeug kam daraufhin von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen. Die Frau wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

