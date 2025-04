Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Landrat begrüßt zwei neue Bezirksdienstbeamte

Bergneustadt; Gummersbach (ots)

Mit Peter Schneider und Patrick Pusch sind seit dem 01. April zwei neue Bezirksdienstbeamte in Bergneustadt und Gummersbach im Einsatz. Die beiden werden regelmäßig in ihrem Bereich auf Streife sein, Schulen und Kindergärten besuchen, Veranstaltungen begleiten und eng mit den Ordnungsämtern der Kommunen zusammenarbeiten.

Peter Schneider tritt in die Fußstapfen von Dirk Domnick und ist nun, gemeinsam mit Stefan Willmes, der polizeiliche Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in Bergneustadt. Der gebürtige Oberberger ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Gummersbach. Seine Ausbildung bei der Polizei absolvierte er von 1992 bis 1995 an der Polizeischule in Brühl. Nach zehn Jahren im Streifendienst und einem Jahr bei der Direktion Kriminalität kehrte Peter Schneider zu seiner früheren Ausbildungsstätte zurück. An der Polizeischule in Brühl vermittelte er Polizeianwärtern in Theorie und Praxis die wesentlichen Inhalte des Polizeiberufs. Als seine Lehrtätigkeit nach sechs Jahren endete, ging er zurück in den Streifendienst. Zehn Jahre versah Peter Schneider seinen Dienst auf der Wache in Gummersbach, gefolgt von 1 ½ Jahren auf einer der Führungsstellen der Kreispolizeibehörde Oberberg. Seit April ist nun Bergneustadt das Revier des 53-jährigen Polizeihauptkommissars. Privat widmet er seine Zeit am liebsten der Familie und nutzt die bergische Natur für ausgedehnte Spaziergänge mit seinem Hund. Peter Schneiders große Leidenschaft gilt dem Camping - am liebsten an der Ostseeküste.

Patrick Pusch beerbt Peter Flöter, der sich nach 5 ½ Jahren beim Bezirksdienst Gummersbach in den Ruhestand verabschiedet hat. Für den heute 51-Jährigen war schon früh klar, dass er Polizist werden möchte. So begann die Laufbahn bei der Polizei NRW für Patrick Pusch im Jahr 1991 mit gerade einmal 18 Jahre. Nach vier Jahren Streifendienst in Bonn kam 1998 der Wechsel zur Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, wo er zunächst seinen Dienst auf der Wache in Waldbröl und später auf der Wache in Gummersbach versah. Den Gummersbacherinnen und Gummersbachern dürfte Patrick Puschs Gesicht vermutlich bereits bekannt sein, denn der Oberkommissar war die letzten 23 Jahre auf dem Streifenwagen in Gummersbach unterwegs. Als Bezirksdienstbeamter wird er nun für den Gummersbacher Busbahnhof sowie für die Ortsteile Berstig, Mühle, Niedersessmar, Sessmar und Rebbelroth zuständig sein. Patrick Pusch wohnt in Reichshof, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner Familie, auch für Fußball hegt er großes Interesse. In geselliger Runde mit Freunden steht auch schon mal eine Partie Skat auf dem Programm.

Das Büro des Bezirksdienstes Bergneustadt befindet sich in der Kölner Straße 256 (Eingang links neben dem Rathaus) und ist donnerstags von 10 - 11 Uhr besetzt. Für Terminabsprachen können Sie Peter Schneider unter der Rufnummer 0174 6582690 erreichen. Ebenfalls für Bergneustadt zuständig ist Stefan Willmes, den Sie unter der Rufnummer 0174 6380910 kontaktieren können.

In Gummersbach sind die Räumlichkeiten des Bezirksdienstes im Polizeigebäude (Hubert-Sülzer-Straße 2) zu finden. Für Terminabsprachen erreichen Sie Patrick Pusch unter der Rufnummer 0174 6782994. Daneben sind Stefan Happe (0174 6754335), Michael Haack (0174 6899575), Matthias Werner (0174 6583223) und Markus Kollmann (0174 6408986) Ansprechpartner für die Gummersbacher Bevölkerung.

Die Rufnummern unserer Bezirksdienstbeamten sind nicht für dringende Notfälle gedacht. In solchen Fällen ist immer der Notruf 110 die richtige Nummer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell