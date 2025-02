Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht mögliche Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Samstag (08.02.2025) kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Richard-Wagner-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise.

Bisherigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt in das betroffene Haus, das in der Folge nach Diebesgut durchsucht wurde. Nach ersten Informationen wurde dabei Schmuck entwendet.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden. Nicht auszuschließen ist, dass das Objekt schon im Vorfeld ausbaldowert worden ist.

