Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstähle aus Autos

Gummersbach (ots)

Kriminelle waren in der Nacht vom 6. auf den 7. April in der Gummersbacher Innenstadt unterwegs. Zwischen 20 Uhr und 08 Uhr schlugen sie in der Körnerstraße an drei Autos die Seitenscheiben ein und gelangten so in das Innere der Fahrzeuge. Die Diebe stahlen zwei Geldbörsen und eine Bluetooth-Box. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststel-le.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Grundsätzlich gilt: Ihr Auto ist kein Tresor. Lassen Sie nichts, was den Eindruck erweckt, dass es wertvoll sein oder Wertvolles enthalten könnte, sichtbar in Ihrem Auto liegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell