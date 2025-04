Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Telefongeschäft - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (5./6. April) sind Unbekannte in ein Telefongeschäft in der Vollmerhauser Straße in der Nähe der Höfenstraße eingedrungen. Die Unbekannten hebelten die Scheibe einer Tür aus und gelangten so in das Geschäft. Dort entwendeten sie mehrere Mobiltelefone der Marke Samsung. Durch den Alarm aufgeschreckt, schaute ein Anwohner aus dem Fenster und sah, wie vier Personen fluchtartig in Richtung Höfenstraße rannten. Dort stiegen die vier Tatverdächtigen in ein geparktes Auto. Ein weiterer Zeuge, der in seinem Auto unterwegs war und die Flucht mitbekam, versperrte den Flüchtenden mit seinem Pkw den Weg. Daraufhin stiegen die vier Tatverdächtigen aus und rannten in Richtung Waldgebiet. Im weiteren Verlauf des Einsatzes meldete sich eine Anwohnerin der Höfenstraße und gab an, dass eine unbekannte Person in ihrem Gartenhäuschen sitzt. Polizisten trafen den Unbekannten an. Es handelt sich dabei um einen 17-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die weitere Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die drei anderen Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Eine Person war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und circa 18 bis 23 Jahre alt. Er trug einen blauen Kapuzenpullover, eine grüne Jacke mit weißen Streifen, eine dunkle Hose, schwarze Nike Schuhe und graue Handschuhe. Eine Person war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und etwa 18 bis 23 Jahre alt. Er war mit dunkler Oberbekleidung, einem schwarzen Basecap sowie einer hellen Hose und hellen Schuhen bekleidet. Der dritte Tatverdächtige war ebenfalls 18 bis 23 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte einen dunklen Bart. Er trug dunkle Oberbekleidung mit heller Kapuze, sowie eine dunkle Hose und helle Adidas Schuhe. Er hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Hinweise nimmt Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell