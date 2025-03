Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bahnfahrerin während der Zugfahrt beleidigt und bedroht - Zeugen gesucht!

Fulda (ots)

Gestern Nachmittag (25.3. / 13:20 Uhr) wurde eine 50-jährige Frau aus Hollstadt während der Zugfahrt von Fulda nach Gersfeld in der Regionalbahn (RB 52) bedroht und beleidigt. Eine bislang unbekannte Frau ging die 50-Jährige zunächst verbal an und bedrohte sie mit der Faust. Vorausgegangen war eine hitzige Auseinandersetzung um einen Sitzplatz. Ein Zugbegleiter ging schließlich dazwischen und verhinderte Schlimmeres. Die 50-Jährige rief daraufhin telefonisch die Bundespolizei an, um Strafanzeige zu stellen. Die bislang unbekannte Frau konnte nicht mehr ermittelt werden.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu der Tat oder der unbekannten Frau machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell