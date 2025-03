Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann soll Jugendliche mit Messer bedroht haben - Bundespolizei sucht Zeugen!

Hünfeld (Landkreis Fulda) (ots)

Gestern Abend (24.3. / 17:25 Uhr) soll ein 33-jähriger Mann aus Fulda eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher am Bahnhof Hünfeld mit einem Messer bedroht haben. Zuvor soll er ihnen Betäubungsmittel zum Kauf angeboten haben. Als die Jugendlichen nicht darauf eingingen, soll er ein Taschenmesser gezogen und die Gruppe bedroht haben. Zudem soll er eine Flasche in Richtung der Jugendlichen geworfen haben. Anschließend stieg der 33-Jährige in die Cantus 24237 in Richtung Fulda. Die Jugendlichen wählten umgehend den Notruf und eine Streife der Polizeistation Hünfeld konnte den Zug noch vor Abfahrt erreichen und den 33-Jährigen vorläufig festnehmen. Im Bahnhof Fulda angekommen wurde er zuständigkeitshalber an eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda übergeben und zur Dienststelle gebracht. Da er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte, musste er gefesselt werden. Gegen den 33-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel sucht Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell