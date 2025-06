LPI-GTH: Wildunfall

LPI Gotha (ots) - Gestern erhielten mehrere Anschlussinhaber in allen drei Schutzbereichen der LPI Gotha, also Landkreis Gotha, Ilm-Kreis, Wartburgkreis, Anrufe von Unbekannten mit der Masche Schockanruf. Allen Senioren wurde vorgegeben, dass es tödlicher Unfall unter Beteiligung eines Angehörigen passiert sei und nur die Auslösung per Kaution anstehe. Keiner der Angerufenen kam den Forderungen nach. Auffällig in diesem Phänomenbereich ist, dass Betrüger häufig ...

