LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Ilmenau (ots) - Unbekannte verschafften sich am Donnerstag, den 29.05.2025, gegen 16.00 Uhr, Zutritt zum Gebäude einer Firma für Steuerungstechnik in der Werner-Siemens-Straße. Der oder die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand mehrere PC-Monitore. Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0138012/2025 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

mehr