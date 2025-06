LPI-GTH: Sachbeschädigung an einem historischen Fenster

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots) - Am 28.05.2025 kam es am Abend auf der K52 zwischen Gräfinau-Angstedt und Wümbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 18-Jähriger noch an der Unfallstelle verstarb. Der zweite lebensbedrohlich verletzte 18-jährige Insasse ist am 31.05.2025 infolge seiner Verletzungen verstorben. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer ...

