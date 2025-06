LPI-GTH: Tragischer Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Nacht geriet eine Gartenlaube in der Straße "Stadel" in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer heute Morgen gegen 04.30 Uhr vollständig löschen. Die Laube brannte nieder, es entstand Sachschaden von 15.000 Euro. Der 37-jährige Bewohner wurde bei dem Brand leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

